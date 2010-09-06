Політичне ток-шоу на ТРК «Чорноморська» намагаються закрити?

Служба безпеки України та прокуратура Криму під будь-якими приводами намагаються зупинити вихід щоденного ток-шоу «Політичний вечір з Володимиром Андронаки» на ТРК «Чорноморська».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ з посиланням на організаторів проекту.

За їх інформацією, офіційним приводом для перевірок і допитів співробітників Чорноморської ТРК з боку СБУ та прокуратури став прямий ефір за участю депутата Верховної Ради Криму Валерія КУЧЕРЕНКА (фракція «Комуністи»), який під час передачі двічі закликав зруйнувати державу Україна.

«20 серпня КУЧЕРЕНКО дійсно брав участь в прямому ефірі і вступав в дискусію з іншими гостями, і усе, що він сказав, є або його особистою позицією, або позицією його політичної сили», - повідомляють організатори проекту.

За їх словами, після програми Чорноморська телерадіокомпанія отримала лист від СБУ по запиту депутата Верховної Ради Криму, «регіонала» Єфима ФІКСА, який також брав участь в цій програмі, з вимогою надати копію запису прямого ефіру за участю В.КУЧЕРЕНКА.

У кінці минулого тижня ведучого і автора проекту Володимира АНДРОНАКИ допитували представники силових органів з приводу цього ефіру, а сьогодні, 6 вересня, допитали технічного директора Олександра ЧУПРИНУ. Також в прокуратуру викликають і президента Чорноморської ТРК Тетяну КРАСИКОВУ, йдеться у повідомленні.

Організатори проекту впевнені, що такими діями «силовики» в черговий раз намагаються знайти хоч якусь зачіпку, щоб припинити або просто закрити «Політичний вечір з Володимиром Андронаки».

«З боку прокуратури та СБУ робляться спроби за всяку ціну перешкоджати проведенню політичного ток-шоу, аж до його закриття», - упевнені на телеканалі.

На їх думку, «усе, що відбувається, - лише один з фрагментів масштабної кампанії влади по знищенню незалежних ЗМІ, таких як Чорноморська ТРК, «5 канал» та ТВi».