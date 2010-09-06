Відбулися урочистості з нагоди надання соціального житла під Києвом

У селищі Чабани Київської області відбулися урочистості з нагоди надання місцевим жителям соціального житла.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Київської обласної ради Олександр КАЧНИЙ нагородив дипломами та почесними грамотами генерального директора та працівників ТОВ “Будівельник Київщини”.

“Рішенням сесії Київської обласної ради було вирішено нагородити Почесною грамотою Кабінету міністрів України керівника підприємства “Будівельник Київщини” Павла НІКІТІНКОВА за вагомий внесок, який він зробив у соціально-економічний розвиток Чабанів і Новосілок, щоб їх мешканці могли відчувати себе в сучасних умовах”, – зазначив О.КАЧНИЙ.

У свою чергу, П.НІКІТІНКОВ розповів про позитивні зміни та нововведення у смт. Чабани. Зокрема, він зазначив, що за сприяння інвесторів у селищі квартири отримали сім’ї інвалідів, вчителі, головний лікар та дільничний інспектор міліції. Також двокімнатну квартиру за сприяння голови облради та Партії регіонів отримала сім’я хлопчика, який має важке спадкове захворювання (муковісцидоз).

Присутній на церемонії нагородження голова Києво-Святошинської райдержадміністрації Володимир ЛУЦЮК підкреслив вагомість допомоги інвесторів та ТОВ “Будівельник Київщини”. “Це тобі не “Еліта-Центр” - люди зробили свою справу, довели її до кінця”, - зауважив він.

У свою чергу О.КАЧНИЙ висловив переконання, що саме завдяки роботі таких підприємців та інвесторів відновлюються селища. “Це за програмою соціально-економічного розвитку Київщини, але це виключно не за бюджетні кошти, а за кошти інвесторів і підприємців”, - повідомив він.

“Озеро, чотири дитячих майданчики, дитячий садок, реконструйовані всі тепломережі, проведено модернізацію електромереж. Ми сьогодні бачимо приклад, як бізнес працює з громадою і вкладає кошти в соціально-економічний розвиток тих територій, на яких він працює” – підкреслив О.КАЧНИЙ.

Окремо О.КАЧНОМУ подякувала мати хворого на муковісцидоз хлопчика, зазначивши, що три роки тому разова матеріальна допомога сім’ї становила 3,5 тис. грн., а завдяки голові облради вони щороку почали отримувати медичних препаратів на 20 тис. грн.