Vanco повертається до України?

Компанія Vanco, яку уряд Тимошенко не допустив до видобутку нафти і газу в Чорному морі, відновлює свою діяльність в Україні.

Компанія Vanco Prykerchenska і уряд України до кінця вересня підпишуть мирову угоду. Про це «ДЕЛУ» повідомило джерело в Кабміні. Те, що переговори перебувають в завершальній стадії, також підтвердив міністр охорони навколишнього середовища Микола Злочевський.

У Vanco хід переговорів вчора коментувати відмовилися, зауваживши, що вони проходять в «робочому режимі». Проте раніше глава Vanco Prykerchenska Джим Баун в коментарі «ДЕЛУ» висловлював упевненість в тому, що справа завершиться підписанням мирової угоди з урядом Миколи Азарова. Зокрема Баун заявив, що у Кабміну ані юридичних, ані економічних причин відмовлятися від партнерських відносин немає.