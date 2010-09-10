Генпрокурор: створення Слідчого комітету - це неправильний шлях

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО висловлюється проти створення Слідчого комітету при Генпрокуратурі .

Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Профиль».

«Моя думка: створення Слідчого комітету при Генеральній прокуратурі або як самостійної структури – це неправильний шлях», - відзначив генеральний прокурор України. Він вважає, що «слідчі функції мають бути і у прокуратури, і у МВС, і у СБУ. Таке альтернативне перебування під слідством напрацьоване протягом років, і воно себе виправдовує».

«Реформа кримінальної юстиції необхідна. Як і новий Кримінально-процесуальний кодекс. Однак в якому напрямі здійснювати зміни? Над цим необхідно ще попрацювати», - відзначив О.МЕДВЕДЬКО. Він нагадав, що Указом Президента створено робочу групу на чолі з міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ. До її складу увійшов і генпрокурор, а також його заступник Ренат КУЗЬМІН.

О.МЕДВЕДЬКО бачить «раціональне зерно» в оприлюдненій у ЗМІ пропозиції передати право порушувати кримінальні справи судам. «Це зменшило б кількість незаконних відмов від відкриття провадження. Ми проаналізували щорічну статистику за останні 10 років: щороку, здебільшого ВВС, незаконно відмовляють у порушенні від 15 до 20 тис. справ. Після скасування цих незаконних ухвал слідчих кожна четверта-п`ята справа, хай навіть несвоєчасно розслідувана, передається до суду», - повідомив генпрокурор.