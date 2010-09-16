В Одеському аеропорту помер чоловік

Сьогодні неподалік головного входу в будівлю Міжнародного аеропорту «Одеса» помер чоловік.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар аеропорту Марія ПОПОВИЧ.

За її словами, медики аеропорту, що негайно підбігли до нього, не зуміли реанімувати громадянина.

За даними М.ПОПОВИЧ, «чоловік, який прибув в аеропорт на автомобілі, вийшов з нього, зробив кілька кроків у напрямку головного входу в будівлю аеровокзалу і несподівано впав. Негайно викликані до нього медики не змогли відновити пульс». Згідно з попереднім діагнозом, чоловік помер від тромбоемболії легеневої артерії, сказала прес-секретар.

М.ПОПОВИЧ додала, що «померлий громадянин не був працівником аеропорту». Проте причина прибуття його в аеропорт – для придбання авіаквитка чи зустрічі пасажирів - невідома.

На місці події працюють медики і міліція.