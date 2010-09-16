У Москві вбили найбільшого кримінального авторитета Росії

Один з найвпливовіших авторитетів у російському кримінальному світі Аслан Усоян, більше відомий як Дід Хасан, помер у машині "швидкої допомоги" після замаху в центрі Москви у четвер увечері, повідомив РІА “Новости” співрозмовник у правоохоронних органах російської столиці.

Вбивство здійснене через два місяці після того, як Хамовницький суд у Москві засудив до десяти років ув’язнення за викрадання людини і здирство не менш відомого "кримінального авторитета" Таріела Оніані на прізвисько Таро, якого називають головним суперником Діда Хасана. За деякими даними, в 2006 році між Усояном і Оніані виник конфлікт через розділ кримінальних сфер впливу.

За його даними, замах на 73-річного "злодія в законі" був здійснений у квартирі на Тверській вулиці. На місці події міліція виявила ще одного загиблого.

"На місці замаху на Аслана Усояна співробітники правоохоронних органів виявили ще одне тіло - за попередніми даними, прізвище загиблого - Баграмян", - сказав співбесідник агентства.

Інше джерело в силових структурах розповіло, що в Усояна стріляли з пістолета Макарова близько 20.00, коли він виходив з під`їзду будинку на Тверській вулиці. Потерпілий одержав три поранення в живіт, кілер був один, повідомив співрозмовник агентства.

Аслан Усоян народився в Тбілісі 27 лютого 1937 року. Вважається, що йому підпорядковані багато кавказьких ОЗУ на території РФ, особливо на Уралі і півдні країни. Дідові Хасану приписували сильний вплив у Москві, Санкт-Петербурзі, в центральних регіонах Росії і деяких країнах близького і далекого зарубіжжя.

Усоян був близький з іншим найбільшим авторитетом – В’ячеславом Іваньковим на прізвисько Япончик. Як повідомляв УНІАН, в останнього стріляли 28 липня 2009 року на виході з кафе в Москві. За два місяці Япончик помер у лікарні, теж від вогнепальних поранень у живіт.

26 квітня ц.р. Діда Хасана затримали в київському аеропорту "Бориспіль" і видворили з забороною в`їзду до України на 5 років. За оперативними даними, Усоян приїздив для проведення злодійської «сходки», на якій у зв‘язку зі смертю Япончика мали перерозподілятися ролі щодо впливу на криміногенну ситуації в Україні.