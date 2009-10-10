Смерть Япончика може викликати кримінальну війну

Смерть "злодія в законі" Вячеслава Іванькова, відомого в кримінальному світі як Япончик, не вплине на розклад сил у злочинному співтоваристві, але може зміцнити і без того впливові позиції мафіозного клану "Діда Хасана", повідомив РІА “Новости” співрозмовник у Московському кримінальному розшуку.

Іваньков помер вранці в п`ятницю в лікарні, куди був госпіталізований 28 липня поранений при замаху.

"Іваньков-Япончик, який був останнім часом вірним прихильником Діда Хасана, - постать культова, легендарна, він був хранителем злодійських традицій", - сказав співрозмовник. "Після смерті Япончика постаті, співставної в кримінальному світі з Дідом Хасаном, не залишилося", - вважає він.

За даними експертів, останні роки за кримінальні сфери впливу в московському регіоні та в масштабі країни боролися прибічники двох провідних мафіозних кланів - угруповання Аслана Усояна (Дід Хасан) і Япончика з одного боку та Таріела Оніані - з іншого.

Оніані, підприємець грузинського походження, за радянських часів мав кілька судимостей. У ЗМІ раніше висувалися версії, що саме він міг бути організатором замаху на Япончика. Оніані в 1980-і роки вважався найавторитетнішим "злодієм у законі" в Москві.

Угруповання вихідця з Тбілісі Діда Хасана, також неодноразово судимого, поширило свій вплив в пострадянський час на різні регіони країни. "Вплив Діда Хасана і його клану, найближчих родичів тягнеться на Урал, на південні регіони країни, на Москву, центр Росії... Сам Хасан зареєстрований у Санкт-Петербурзі, отже, і там теж є його люди. Плюс близьке і далеке зарубіжжя", - каже співрозмовник агентства.

За оцінкою криміналістів, істотні доходи цьому угрупованню приносять незаконний гральний бізнес, обіг наркотиків і зброї і видобуток природних ресурсів, а також "ті сфери економіки, де є готівковий прибуток і можна легко приховати доходи, наприклад будівництво або ринок нерухомості".

Япончик помер, але Дед Хасан живий і його війна з Оніані триває, хоча позиції останнього вже значно послабли, зазначив співрозмовник.

Оніані був затриманий і арештований в червні цього року, суд залишив його під варту. "Нині розклад сил дев`ять до одного - на користь угруповання Діда Хасана. Вбивство Япончика при цьому могло бути вигідне представникам як одного, так і іншого угруповання", - зазначив співрозмовник з карного розшуку.

На думку джерела, можливий подальший розвиток подій, з жорстокими розбірками в середовищі учасників ОЗГ, зможе непрямо пролити світло на винуватців загибелі Іванькова.

За даними, які навів експерт, в світі на сьогодні налічується близько 400 "злодіїв у законі". "Переважна більшість кримінальних авторитетів - спільники Діда Хасана", - додав він.