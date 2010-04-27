"Дід Хасан" прилетів до України ділити сфери впливу по смерті "Япончика"

Сьогодні з України видворено російського злодія в законі на прізвисько «Дід Хасан». Йому заборонено в‘їзд на територію нашої держави на найближчі п‘ять років.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

За словами заступника начальника Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України Володимира МІЩЕНКОВА, вчора близько 23-ї години в міжнародному аеропорту «Бориспіль» працівники ГУБОЗ затримали цього кримінального авторитета, який фактично вважається в злочинному світі «патріархом» на пострадянському просторі.

За оперативними даними, «Дід Хасан» приїхав на територію України для проведення злодійської «сходки», на якій, у зв‘язку зі смертю відомого російського кримінального авторитета на прізвисько «Япончик», мали перерозподілятися ролі щодо впливу на криміногенну ситуації в Україні.