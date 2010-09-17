Дід Хасан живий

73-річний Аслан Усоян, відомий у кримінальних колах як Дід Хасан, та його охоронець вижили після замаху, здійсненого в центрі Москви. Про це заявив журналістам представник Слідчого комітету при прокуратурі РФ.

За даними РІА "Новости", Діда Хасана доставили до Боткинської лікарні, де його оперують. У нього наскрізне поранення черевної порожнини, життєво важливі органи не зачеплені.

На в`їзді на територію лікарні чергують близько 20 бійців ОМОНу. До лікарні під`їжджали кілька чорних машин представницького класу з тонованими вікнами.