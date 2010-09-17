Україна випустила єврооблігації на 2 мільярди доларів

Україна випустила облігації зовнішньої державної позики на 2 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.

За його словами, випуск облігацій відбувся 16 вересня.

П`ятирічні облігації випущено на 500 млн. дол., десятирічні на 1,5 млрд. Процентна ставка - 6,875% для п`ятирічних облігацій і 7,775 для десятирічних.

М.АЗАРОВ повідомив, що на єврооблігації є вже більше 300 заявок.

«Після провальної спроби випуску єврооблігацій в 2008 році цей випуск став першим успішним розміщенням єврооблігацій України, починаючи з 2007 року. Проведений випуск облігацій є безпрецедентним за всю історію незалежної України як за обсягом, так і за кількістю інструментів і поданих заявок – більше 300», - сказав прем`єр.

Він також повідомив, що попит на облігації є рекордним за всю історію випуску Україною євробондів – більше 6,2 млрд. дол. США, що практично в три рази більше, ніж заявка.

«Випуск єврооблігацій 2010 року став підтвердженням повернення України на ринки єврооблігацій і засвідчив відкритість міжнародних ринків боргового капіталу для України і повну довіру найбільших світових фінансових інвесторів до України», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня ц.р. Україна почала десятиденне road show (роуд-шоу) своїх єврооблігацій. В результаті випуску урядових паперів планувалося залучити 2 млрд. дол. на термін 10 років.

16 липня ц.р. Міністерство фінансів України повідомило, що прийнято рішення відкласти випуск єврооблігацій.