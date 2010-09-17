Ахметов купив Київський ЦУМ

Найвідоміший універмаг країни - Київський центральний універмаг ЦУМ - перейшов у власність структур, підконтрольних Рінату Ахметову. Про це повідомляє "Дело". Офіційно про продаж найвідомішого універмагу в Україні оголошено не було, проте події, що відбуваються на підприємстві, підтверджують, що у ЦУМу з`явився новий власник і ним став Рінат Ахметов.

Як стало відомо "Делу", 10 вересня на зборах акціонерів ВАТ «Київський центральний універмаг» був повністю змінений менеджмент компанії. Був звільнений з посади член спостережної ради Валерій Мазур, який керував ЦУМом останні 8 років і якому учасники ринку приписували контроль над універмагом. Позбувся свого місця у спостережній раді його син Вячеслав Мазур, а також представник Фонду держмайна.

У той же час список персон і компаній, які увійшли в нову спостережну раду, досить цікавий – всі вони тісно пов`язані з групою "СКМ", яка управляє активами Ріната Ахметова. Так, в наглядову раду, за інформацією "Дела", увійшли Telnet Holdings Limited, Medсo Services Limited, Jassen Enterprises Corp. і Omni International Ventures Limited. Всі ці компанії – офшори, проте вони афільовані з групою "СКМ".