Азаров: я прихильник зниження податків

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що ті, хто сумнівається у його бажанні і планах уряду реально знизити податки, - помиляються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив увечері 17 вересня в ефірі телеканалу «Інтер».

М.АЗАРОВ нагадав, що він багато років очолював Державну податкову адміністрацію, а також обіймав посаду першого віце-прем`єра, міністра фінансів в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА. «Хтось із уважних спостерігачів згадає, що саме я був міністром фінансів, коли ми знизили податок на прибуток із 30% до 25%? І знизили прибутковий податок із 36% до 13%. ...Я, як раз, прихильник зниження (податків - УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він зазначив, що уряд бере на себе повну відповідальність за підготовку Податкового кодексу і дію документа після його ухвалення.