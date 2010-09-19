Німці та швейцарці хочуть вкласти в Харківську область 185 млн євро

Група компаній з Німеччини та Швейцарії готова інвестувати у промисловість Харківської області 185 млн. євро.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник губернатора Юрій САПРОНОВ, підбиваючи підсумки Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», який проходив у Харкові 17 вересня.

За його словами, пул компаній з Німеччини та Швейцарії висловив намір розгорнути в одному з районів Харківської області велике промислове виробництво. Мова йде про інвестиції в розмірі 185 млн. євро.

«Більше нічого сказати не можу. Підписано угоду, що я не можу озвучити обсяг виробництва, рівень споживання газу та електроенергії, де й яку ділянку буде виділено. Це бізнес», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він також повідомив, що в ході форуму було укладено 4 договори про співробітництво та 4 договори про наміри, які стосуються максимально глибокої переробки сільськогосподарської продукції.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня у Харкові відбувся Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», у якому взяли участь понад 300 представників з 20 країн світу.