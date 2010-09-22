"Київміськбуд" готовий брати участь у програмі "50 на 50"

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» готове брати участь у київській програмі будівництва житла за принципом 50/50.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив президент ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР.

«Ми готові брати участь у програмі 50/50 і подали свої пропозиції Києву», - сказав він.

В.МОЖАР нагадав, що програма передбачає будівництво доступного житла, за якою 30% його вартості оплачується з державного бюджету, 20% бере на себе місто, а решту 50% оплачуються покупцем квартири.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році працівники бюджетної сфери столиці матимуть можливість придбати житло, сплативши 50% його вартості.

За словами першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА, зараз держава реалізує програму будівництва доступного житла за схемою «70 на 30», тобто 30% від вартості житла платиться з державного бюджету. Столична влада ухвалила рішення про подальше будівництво житла на умовах: 30% вартості оплачується з державного бюджету, а ще 20% – з міського. Таким чином, працівники бюджетної сфери, які потребують покращення житлових умов і перебувають на квартирній черзі, платитимуть лише 50% від вартості житла.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді й перебували в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві й 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.