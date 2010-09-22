Азарова просять відвернути стрибок цін на хліб

Голова Рівненської обласної держадміністрації Василь БЕРТАШ надіслав листа прем’єр-міністрові України Миколі АЗАРОВУ із проханням виділити додатково із запасів Аграрного фонду борошно для пекарів області з метою недопущення стрибка цін на хліб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, голова області просить щомісячно виділяти із запасів фонду по 400 тонн борошна для забезпечення в області стабільної ціни на хліб і недопущення його подорожчання.

Таке ж прохання керівник виконавчої влади області надіслав і віце-прем’єр-міністру Віктору СЛАУТІ.

За інформацією прес-служби, керівництво ОДА підписало меморандум з основними виробниками хліба в області, у якому зазначається, що влада і пекарі будуть спільно піклуватися про те, щоб не допустити подорожчання соціальних сортів хліба.

Документом, зокрема, передбачено, що ціни на масові сорти не зростатимуть, натомість виробники не відчуватимуть дефіциту сировини.

Меморандум з обласною владою підписали 7 основних виробників хліба в області, які вже отримують на чверть дешевше борошно. Між ними щомісяця розподіляють 640 тонн пшеничної і 200 тонн житньої сировини з Аграрного фонду. Втім, як твердять виробники, пільгового борошна для випікання масових сортів хліба потрібно більше.