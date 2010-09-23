ТНК-ВР готова видобувати метан в Україні

Російський-британська компанія ТНК-ВР має намір вкласти понад 100 млн. дол. в освоєння видобутку газу метану вугільних родовищ у Луганській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра палива та енергетики Ігор КІРЮШИН.

За його словами, компанія, зокрема, розробила відповідний проект меморандуму з Кабінетом міністрів України про освоєння першої свердловини в Луганській області. Проект меморандуму передбачає зобов`язання ТНК-ВР інвестувати в цей проект на першому етапі понад 100 млн. дол.

І. КІРЮШИН також зазначив, що зацікавленість у реалізації подібних проектів на території України висловили компанії Chevron Corporation (США) і Shell International Petroleum Company Ltd. (Нідерланди). У той же час, зазначив заступник міністра, до пропозицій вказаних компаній у міністерства є ряд зауважень. Зокрема, зазначив І. КІРЮШИН, українська сторона просить надавати гарантії того, що після отримання вказаними компаніями ліцензій на вказані родовища вони не будуть законсервовані, як це відбулося, приміром, у Польщі.

Довідка УНІАН. ТНК-BP є третьою найбільшою нафтовою компанією Росії, акціонерами якої на паритетній основі є ВР і консорціум ААР (Альфа Груп/Аксес Індастриі/Ренова). ТНК-ВР також володіє близько 50% російської нафтогазової компанії «Славнефть». Частка ТНК-ВР близько 16% обсягу видобутку нафти в Росії (включаючи частку ТНК-ВР в компанії «Славнефть»).

Сукупні доведені запаси компанії за методикою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) без урахування терміну дії ліцензії склали 8,112 млрд. барелей нафтового еквівалента станом на 31 грудня 2008 р.

Видобувні активи компанії розташовані в Західному і Східному Сибіру, а також Волго-Уральському регіоні. ТНК-BP належать п`ять нафтопереробних заводів у Росії і Україні та роздрібна мережа з 1 400 автозаправних комплексів, які працюють під брендами BP і ТНК.