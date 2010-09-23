Азаров сьогодні відвідає Одесу

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні перебуватиме з робочою поїздкою в Одеській області.

Як повідомляється на Урядовому порталі, під час поїздки М.АЗАРОВ проведе наради з вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку Одещини та з питань розвитку портів.

Також прем’єр-міністр України ознайомиться з роботою Одеського морського торговельного порту, Одеського Національного Академічного театру опери та балету та Національного університету «Одеська юридична академія».

Окрім того, заплановано підхід М.АЗАРОВА до представників одеських ЗМІ та участь у прямому ефірі ТРК «Академія» (м. Одеса).