У Херсоні 200 будинків залишилися без води

10:40, 23 вересня 2010
Суспільство
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Магістральний водогін прорвало вчора

У Херсоні через аварію на вулиці Марії Фортус без водопостачання залишилися 200 будинків у приватному секторі.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, порив на магістральному водоводі стався вчора о 23.00.

Аварію усувають співробітники КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона".

Відновлення подачі води планується вже сьогодні.

 

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