Міжбанк відкрився ростом євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися пониженням котирувань – 7,9365/7,9435 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту піднялися – 0,2570/0,2564, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,6175/10,6285. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3385/1,3387 (середа - 1,3308/1,3310).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9190/7,9367.