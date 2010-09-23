Міліція розігнала бордель в Євпаторії

Співробітники міліції затримали в Євпаторії (Крим) місцеву жительку, яка влаштувала у своїй квартирі бордель.

Як говориться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Кримського управління МВС, 48-річна жінка здавала житло як почасово, так і подобово.

Вона також могла надати для розваг трьох молодих жінок від 20 до 30 років.

Організаторка борделя в молодості займалася проституцією, відзначили в прес-службі.

"Звідниця заявляє, що має позитивний ВІЛ-статус. Проте медичних і документальних підтверджень її слів у правоохоронців поки що немає», - говориться в прес-релізі.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею "створення або утримання кубла розпусти і звідництво". Санкція - обмеження свободи до п`яти років або позбавлення волі на такий самий термін.

Жінка перебуває під підпискою про невиїзд.