На Одещині впав вертоліт: двоє людей загинули

Сьогодні, 23 вересня, о 12.45 на відстані 10 км від селища Велико-Михайлівка Одеської області між селами Корисне і Глибокий Яр упав і загорівся вертоліт НО-26, що належить компанії «Миколаїв-аеро».

Як інформує Центр зв’язків з громадськістю ГУ МНС в Одеській області, загинули дві людини: 35-річний командир вертольота і 46-річний майстер лінійно-експлуатаційної служби компанії НАК «Нафтогаз України» ДП «Укртрансгаз».

На місце події терміново було направлено пожежно-рятувальне відділення Велико-Михайлівського районного відділення МНС, яке о 13.15 ліквідувало загорання.

Вертоліт здійснював обліт з метою огляду ділянки магістрального газопроводу «Ананьїв-Ізмаїл», на якому проводився плановий ремонт.

На місці події працює мобільно-оперативна група ГУ МНС в Одеській області.