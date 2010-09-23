Як у Києві "нагрівають" на гарячій воді

Господарський суд України повністю відмовив ВАТ «АК «Київводоканал» у позові про заборгованість АК «Київенерго» за воду, яка використовується для виробництва гарячої води.

Про це інформує офіційний сайт “Київенерго” з посиланням на рішення суду №32/516 від 15.09.2010 р.

В енергокомпанії зазначають, що суд визнав, що “Київенерго” немає жодних зобов’язань перед водопостачальником щодо оплати холодної води для виробництва гарячої.

«Висновки судової експертизи підтверджують, що за 2006 рік “Київводоканал” отримав від населення через ГІОЦ на 6 млн. грн. більше, ніж поставив води. Тобто весь цей час водопостачальник отримував через ГІОЦ кошти від ЖЕКів за поставлену питну воду і вирішив вдруге за цю ж саму воду отримати гроші ще й від “Київенерго”, стверджуючи, що компанія начебто споживає їхню воду для виробництва гарячої води”, - прокоментував заступник керівника юридичного департаменту АК «Київенерго» Сергій КОМІСАР. Він зазначив, що в такій ситуації суд підтвердив власне правоту “Київенерго”.

“Сподіваємось, що й прокуратура дасть відповідну оцінку таким діям монополіста-водопостачальника», - додав В.КОМІСАР.

В енергокомпанії інформують, що 8 жовтня 2007 року ВАТ «АК «Київводоканал» подав позов про нібито заборгованість “Київенерго” за спожиту протягом 2001-2007 рр. воду на загальну суму 138,2 млн. грн., також позивач претендував на виплату фінансових санкцій — понад 50 млн. грн.

«Гаряча вода - це питна вода “Київводоканалу”, яку теплоносій “Київенерго” лише підігріває. Рішенням суду ще 2003 року було визнано, що “Київенерго” не є виробником гарячої води, адже не має ліцензії на централізоване водопостачання. Цього разу суд постановив, що згідно зі схемою централізованого водопостачання Києва, споживачами гарячої води є ЖЕО, а не “Київенерго», - пояснив С.КОМІСАР.

В “Київенерго” заявляють, що “Київводоканал” є найбільшим боржником компанії за надану електричну енергію. Станом на 22 вересня 2010 р. загальний борг споживачів перед компанією за електроенергію становить 924 млн. грн., з яких борг “Київводоканалу” - 560,2 млн. грн. Крім того, додають в “Київенерго”, “Київводоканал” вже протягом чотирьох років, ігноруючи рішення суду, відмовляється платити за підкачку холодної води насосами енергокомпанії. Сума боргу за це, за підрахунками “Київенерго”, становить понад 54 млн. грн.