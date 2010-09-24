Плантацію конопель знайшла міліція у недобудованих висотках Києва
10:50, 24 вересня 2010Суспільство
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З’ясовуються шляхи збуту
У Дарницькому районі Києва у двох недобудованих висотних житлових будинках виявлено плантацію конопель.
Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України у м. Києві, 138 кущів росли у двох двокімнатних квартирах, які ще не були здані в експлуатацію.
При цьому, як зазначили в міліції, для рослин було створено найсприятливіші умови, зокрема, встановлено спеціальне освітлення і датчики температурного режиму.
Крім того, у цих квартирах було виявлено 20 кг вже готової наркотичної сировини.
Власниками виявилися двоє молодих чоловіків без певного роду занять.
Стосовно них порушено кримінальну справу за незаконне поводження з наркотичними засобами. Також з’ясовуються шляхи збуту рослинного наркотику.
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