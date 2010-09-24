Плантацію конопель знайшла міліція у недобудованих висотках Києва

У Дарницькому районі Києва у двох недобудованих висотних житлових будинках виявлено плантацію конопель.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України у м. Києві, 138 кущів росли у двох двокімнатних квартирах, які ще не були здані в експлуатацію.

При цьому, як зазначили в міліції, для рослин було створено найсприятливіші умови, зокрема, встановлено спеціальне освітлення і датчики температурного режиму.

Крім того, у цих квартирах було виявлено 20 кг вже готової наркотичної сировини.

Власниками виявилися двоє молодих чоловіків без певного роду занять.

Стосовно них порушено кримінальну справу за незаконне поводження з наркотичними засобами. Також з’ясовуються шляхи збуту рослинного наркотику.