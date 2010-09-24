Співробітника КМДА узяли на "скромному" хабарі

У Києві правоохоронці викрили співробітника КМДА, який вимагав та отримав 300 доларів хабара від приватного підприємця за нескладання акту виявлених порушень земельного законодавства під час перевірки торговельного павільйону.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.