Завтра в Україні буде сухо й тепло
12:42, 24 вересня 2010Суспільство
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Температура води в Чорному та Азовському морях 18-22°
Завтра в Україні опади не очікуються, вранці слабкий туман.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер південно-східний (у південній частині північно-східний), 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-10° тепла, на узбережжі морів 12-17°; вдень 19-24°, у південній частині та на Закарпатті місцями 25-27°.
У Київській області у суботу температура вночі 5-10° тепла, вдень 19-24°. Укиєві температура вночі 7-9° тепла, вдень 22-24°.
Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 18-22°, у Дніпрі біля Києва 16°.
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