Клюєв: місцева влада має прискорити підготовку до зими

Місцева влада повинна прискорити підготовку об`єктів енергетики й інфраструктури до початку опалювального сезону.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ у ході селекторної наради з керівниками обласних державних адміністрацій, повідомляє прес-служба першого віце-прем`єра.

За словами А.КЛЮЄВА, не всі доручення уряду з підготовки до нового опалювального сезону виконані у повному обсязі. Зокрема, комплексна підготовка житлових будинків в Україні проведена на 99%. На сьогодні відстають від графіка Севастополь (96,32%) і Київ (93,74%), а також Волинська (96,39%), Івано-Франківська (95%) і Кіровоградська (96,74%) області.

Котельні підготовлені у середньому по Україні на 99,7%, відстають Херсонська (98,5%), Івано-Франківська (98,4%) і Кіровоградська (98,5%) області, а також АР Крим (98,7%).

За словами першого віце-прем`єра, заміна теплових мереж здійснена не повністю у Криму (95,2%), Вінницькій (94,3%), Львівській (94,9%) і Чернівецькій (98,5%) областях (середній по Україні показник – 99,8%).

Соціальні об`єкти, зокрема лікарні, у середньому по Україні підготовлені до опалювального сезону на 99,9%. Відстають Крим (98,4%, не завершена підготовка двох лікарень), Донецька – 99,7% (1 лікарня) і Івано-Франківська – 98,6% (1 лікарня) області.

За даними Міністерства житлово-комунального господарства, всі 20 тисяч шкільних закладів і 12 тисяч дитячих садочків готові до початку опалювального сезону. З 216 тис. житлових будинків до зими на даний час готові 213 тис. Найбільше не готового до опалювального сезону житла в Києві (659 будинків), в Івано-Франківській області (229), у Криму (227), у Кіровоградській області (127) і Севастополі (126). Проведено 99% планових ремонтів водопровідних мереж і 100% – каналізаційних. Здійснено ремонт 9,3 млн. кв. м дорожнього покриття у містах, що становить 94% від запланованого, найгірші показники у Севастополі (28%), Києві (84%) і Вінницькій області (88%).