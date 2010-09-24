Кабмін вимагає на армію 13,6 мільярда

Уряд визначив обсяг фінансування Збройних сил України на наступний рік у розмірі 13,6 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це сьогодні повідомив віце-прем’єр-міністр України з силових питань Володимир СІВКОВИЧ, перебуваючи у розташуванні 1-ї окремої танкової бригади 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України у Гончарівському на Чернігівщині.

За словами В.СІВКОВИЧА, це рішення не є остаточним, вирішальне слово буде за Верховною Радою.

“Я наполягатиму, щоб у оборонному бюджеті було ліквідовано спеціальний фонд. Заробляти кошти комерційною діяльністю – не властиві функції для такого державного інституту, яким є армія. Фінансування має відбуватися виключно через соціально захищенні статті загального фонду. Українська армія потребує реформування, щоби бути обороноздатною. Завдання влади – протягом кількох років провести таку реформу”, - наголосив віце-прем’єр.

В.СІВКОВИЧ також повідомив, що наразі триває розробка урядової програми щодо будівництва житла для військовослужбовців. За його словами, для вирішення цієї проблеми потрібно протягом трьох років 50 тисяч квартир.

Крім того, зауважив віце-прем’єр, одним з елементів реформування Збройних сил вважається оптимізація вищих військових навчальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ заявив, що оборонний бюджет 2011 року буде збільшений практично на 5 млрд. грн., і у ньому передбачені кошти для вирішення соціальних проблем військовослужбовців.