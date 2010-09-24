Податкова пояснює, чому довелося стріляти в Бердянську

Двох працівників підрозділу фізичного захисту Управління податкової міліції ДПА у Запорізькій області, які брали участь у проведенні слідчих дій на одному з підприємств регіону, було поранено із травматичної зброї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації України, поранених податківців було госпіталізовано, одного з них – прооперовано.

Також, за інформацією ДПА, під час інциденту, що мав місце сьогодні, було поранено двох цивільних осіб.

“Працівники податкової міліції здійснювали обшук у ході розслідування кримінальної справи, на проведення якого було отримано санкції відповідно до вимог закону. Обшук здійснювався за адресою, де був розташований офіс ТОВ ( за цією ж адресою зареєстровано ще близько 150 суб’єктів господарювання, співвласником яких є одна і та ж людина). Саме ця особа-співвласник і здійснювала керівництво натовпом, намагаючись перешкодити проведенню обшуку та вилученню документів – речових доказів у кримінальній справі”, – повідомили у прес-службі.

У ДПА зазначають, що на вимоги співробітників податкової міліції припинити протиправні дії і не перешкоджати законному проведенню слідчої дії натовп не реагував.

“Під час сутички кимось із натовпу було зроблено постріли із травматичної зброї внаслідок чого було поранено двох співробітників фізичного захисту. Працівники відділу фізичного захисту податкової міліції, захищаючись, провели попереджувальні вистріли вгору та в землю для припинення подальших протиправних дій”, – ідеться у повідомленні ДПА.

Також у прес-службі додали, що подробиці інциденту з’ясовує обласна прокуратура.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 вересня, в Бердянську в результаті зіткнення співробітників декількох підприємств і співробітників підрозділу фіззахисту управління податкової міліції ДПАУ Запорізької області три людини дістали поранення.

«На 8-му ранку співробітники декількох підприємств і фірм, офіси і прохідні яких розташовані в Бердянську за адресою: Мелітопольське шосе, 84 і 86, прийшли на роботу і виявили перед входом озброєних автоматами і пістолетами співробітників підрозділу фіззахисту Управління податкової міліції ДПАУ Запорізької області в масках, які нібито забезпечували проведення обшуку на фірмі, яка орендувала одне з приміщень за адресою: Мелітопольське шосе, 84. Саме під цим приводом вони й не пропускали нікого на робочі місця», - повідомив УНІАН очевидець події.

За його словами, через 1,5 години перебування на вулиці перед офісами і прохідними працівники (близько 100 осіб) спробували прорватися на свої робочі місця і саме у цей момент пролунали постріли.

«У результаті три людини – співробітники підприємств – отримали кульові поранення: двоє в ноги, один – в область стегна», - повідомив очевидець події.

Згідно з повідомленням прокуратури Запорізької області, сьогодні внаслідок зіткнення у Бердянську робітників декількох підприємств і співробітників підрозділу фізичного захисту Управління податкової міліції ДПА України у Запорізькій області поранення отримали, за попередніми даними, чотири особи, зокрема двоє - співробітників податкової міліції.