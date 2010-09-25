Двоє прикарпатців продали свої нирки за 10 тисяч доларів

На Прикарпатті виявили двох осіб, які продали свої нирки за 10 тисяч доларів.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області, за словами начальника обласного управління МВС Василя ВАРЦАБИ, вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактами незаконних операцій, пов’язаних з випадками продажу людських органів. Міліція встановила двох жителів Прикарпаття, які свого часу були вивезені в Азербайджан, де їм видалили нирки. З’ясовано також, що донори продали свої органи за 10 тисяч доларів.

Також в одному із регіонів України розслідується кримінальна справа відносно осіб, які шукали громадян, готових продати свої внутрішні органи. Прикарпатській міліції вдалося встановити особу жителя Івано-Франківщини, який був одним з вербувальників потенційних донорів.