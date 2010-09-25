У Києві викрили квартирних шахраїв

Прокуратурою міста Києва передано до суду кримінальну справу щодо трьох членів організованої злочинної групи, які шляхом маніпуляцій з квартирами заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму понад 900 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, кримінальну справу розслідував УБОЗ МВС України в м. Києві.

Кримінальну справу було порушено за ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Як встановлено, зловмисники шляхом обману, підроблення правовстановлюючих документів і документів щодо реєстрації права власності на нерухоме майно в БТІ, на їхній підставі незаконного продажу квартир заволоділи грошовими коштами 17 громадян на загальну суму понад 900 тис. грн.

Стосовно всіх обвинувачених обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.