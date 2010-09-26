Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s присвоїло рейтинг В+ єврооблігаціям України.

Про це повідомляється на сайті агентства.

Рейтинг В+ присвоєно як 10-річним облігаціям на 1,5 млрд. дол., так і 5-річним облігаціям на 500 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні випустила облігації зовнішньої державної позики на 2 млрд. дол.

П`ятирічні облігації (вересень 2015 року) випущені на 500 млн. дол., десятирічні (вересень 2020 року) на 1,5 млрд. Процентна ставка - 6,875% для п`ятирічних облігацій і 7,75% для десятирічних.