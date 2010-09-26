У Львові третій день триває "Свято кави"

Уже третій день поспіль у Львові відбувається щорічний фестиваль «Свято кави». Розпочався цей захід у п’ятницю, 24 вересня, у внутрішньому дворику Львівської міської ради. Саме тут зібралася велика кількість шанувальників запашного напою, які смакували кавою під співи та гру на фортепіано відомого артиста Павла ТАБАКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, «Свято кави» проходить четвертий рік поспіль. Щороку цей захід збирає велику кількість шанувальників зі Львова, інших міст України та навіть з-за кордону.

Традиційно, кавові гурмани впродовж всіх фестивальних днів мають можливість скуштувати цей напій у всіх кафетеріях і барах міста, які долучилися до участі у цьому заході, а також – проголосувати за найкращих баристів.

А цьогоріч учасниками фестивалю є 14 закладів, серед яких: "Мапа", "Галка", "Gloria Jean`s Coffees", кафе "1", "ЦК Локаль", "Віденські булочки", "Вірменка", "Віденська кав’ярня", "Black Coffee", "Старі мури", "Золотий дукат", "На бамбетлі", "Штука" и "Світ кави". До того ж, варто нагадати, що торік переможцем «Свята кави» було обрано кав’ярню «Світ кави».

Разом із гостями міста обиратимуть найкращу каву у Львові Король та Королева «Свята кави». 25 вересня вони об’їздили кожен із закладів-учасників фестивалю, де проводили дегустацію.

Про успіх львівського фестивалю «Свято кави» свідчить і участь у цьому заході відомого у світі бариста, італійця за походженням, Луїджі ЛУППІ. А приїхав іноземець на «Свято кави» з метою провести тут майстер-клас з приготування кави еспрессо.

Голосування за найкращу каву у Львові відбудеться вже сьогодні ввечері.