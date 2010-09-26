У Тібеті знайдено вогнище поширення чуми
13:08, 26 вересня 2010Суспільство
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Перший хворий помер
Влада Китаю повідомляє, що виявили п`ять випадків захворювання легеневою чумою в тібетському селі, один з хворих помер, повідомляє ІТАР-ТАСС.
Усі п`ять випадків захворювання виявлено в селі Латок округу Ньянгчі, повідомило міністерство охорони здоров`я КНР.
Перший хворий був зареєстрований 23 вересня, він помер від гострої легеневої інфекції. Наразі один з інфікованих у критичному стані, ще троє - в стабільному, йдеться в повідомленні міністерства.
До району спалаху захворювання направлені епідеміологи.
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