У Тібеті знайдено вогнище поширення чуми

Влада Китаю повідомляє, що виявили п`ять випадків захворювання легеневою чумою в тібетському селі, один з хворих помер, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Усі п`ять випадків захворювання виявлено в селі Латок округу Ньянгчі, повідомило міністерство охорони здоров`я КНР.

Перший хворий був зареєстрований 23 вересня, він помер від гострої легеневої інфекції. Наразі один з інфікованих у критичному стані, ще троє - в стабільному, йдеться в повідомленні міністерства.

До району спалаху захворювання направлені епідеміологи.