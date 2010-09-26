В Україні дощі, крім східних областей, в Карпатах - сильні

27 вересня за прогнозами синоптиків у західній частині України буде хмарно з проясненнями. Очікується дощ, вночі місцями сильний.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 15-20°; в Карпатах протягом доби 8-13°.

На решті території буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень пройде короткочасний дощ, окремі грози (на півдні місцями дощ), лише у східних областях без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 19°; вдень 19-24°, на півдні та сході 22-27°.

У Києві та області вночі без істотних опадів, вдень можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 19-24°.По м. Києву температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

26 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 18-23°, в Дніпрі біля Києва 16°.