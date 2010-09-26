Зібрано 100 тисяч підписів проти рішення Стокгольмського арбітражу

Завтра, у понеділок, 27 вересня, біля посольства Швеції у Києві (вул. Івана Франка, 34/33) відбудеться організований ініціативною групою громадян пікет на підтримку позову до Апеляційного суду округу Свеа, що у Стокгольмі, про визнання недійсним рішення Стокгольмського арбітражу у справі РосУкрЕнерго.

Про це УНІАН повідомила лідер ініціативної групи Ольга ВЕРЕМЕЄНКО.

Вона зазначила, що під позовом стоїть близько 100 тисяч підписів, зібраних активістами в різних куточках України. Початок пікетування о 14.00.

Учасники акції вимагатимуть скасування рішення Стокгольмського арбітражного суду, оскільки воно є необ’єктивним, несправедливим, і ухвалювалося без врахування усіх обставин, що можуть вплинути на зміну судового вердикту.

Громадяни протестуватимуть проти того, що українська влада замість відстоювання позицій держави погодилася з доказами компанії РосУкрЕнерго щодо повернення їй 11 мільярдів кубометрів газу.