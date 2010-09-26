В курортному Яремче Івано-Франківської області відбулася міжнародна науково-практична конференція «Українсько-польські відносини сьогодні: потреба «перезавантаження» чи продовження?».

Про це сьогодні повідомили кореспонденту УНІАН у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, який був одним із організаторів конференції. На форумі науковці й експерти двох країн обговорили питання, як зміна президентів в Україні і Польщі позначиться на українсько-польських відносинах? Уроки минулого і застороги майбутнього тощо. На думку учасників міжнародної конференції, «щось зависло в українсько-польських відносинах» і тому їм необхідно «надати нового імпульсу».

На секційних засіданнях обговорювалися питання політико-гуманітарного виміру українсько-польських відносин та історії цих відносин у ХХ столітті.

В рамках конференції відбувся круглий стіл на тему: «Сучасні оцінки «Союзу Пілсудський – Петлюра 1920 року». Серед його учасників були відомі науковці з Польщі Антоні КАМІНСЬКИЙ, Богуміла БЕРДИХОВСЬКА, Ян МАЛІЦЬКИЙ, депутат сейму Республіки Польща Ян ВІДАЦЬКИЙ, українські історики Юрій ШАПОВАЛ, Олександра ГНАТЮК, Ігор ІЛЛЮШИН.

Також в Івано-Франківську презентували книгу Тадеуша КШОНСТКА «Польща та Україна у боротьбі за незалежність (1918-1920)».

Конференцію організували Центр дослідження Центрально-Східної Європи Прикарпатського університету імені В.Стефаника, Інститут європейської інтеграції Львівського національного університету імені Івана Франка, редакція газети «Кур’єр Галиційський» та фонд «Допомога полякам на Сході».

Сьогодні конференція підбила підсумки своєї роботи.