Суд виніс вирок податковому ревізору
18:40, 26 вересня 2010Суспільство
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або Хто наглядає за тими, хто наглядає
Хмельницький міськрайонний суд засудив на 3 роки позбавлення волі за хабара головного державного податкового ревізора-інспектора відділу по боротьбі з корупцією в органах Державної податкової служби ДПА в області.
Як повідомили УНІАН у прес-групі СБУ в області, чиновницю затримали на гарячому співробітники Служби безпеки України в січні 2009 року. Вона отримала першу частину хабара – 10 тисяч грн.
Усього жінка вимагала від керівника приватного підприємства 50 тисяч гривень за непроведення позапланової перевірки цієї фірми.
Кримінальну справу стосовно посадовця за матеріалами СБУ порушила прокуратура Хмельницької області.
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