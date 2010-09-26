Суд виніс вирок податковому ревізору

Хмельницький міськрайонний суд засудив на 3 роки позбавлення волі за хабара головного державного податкового ревізора-інспектора відділу по боротьбі з корупцією в органах Державної податкової служби ДПА в області.

Як повідомили УНІАН у прес-групі СБУ в області, чиновницю затримали на гарячому співробітники Служби безпеки України в січні 2009 року. Вона отримала першу частину хабара – 10 тисяч грн.

Усього жінка вимагала від керівника приватного підприємства 50 тисяч гривень за непроведення позапланової перевірки цієї фірми.

Кримінальну справу стосовно посадовця за матеріалами СБУ порушила прокуратура Хмельницької області.