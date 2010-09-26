В Умані вбили прочанина з Ізраїлю

19:01, 26 вересня 2010
Суспільство
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Ножове поранення в ділянку серця

В Умані загинув громадянин Ізраїлю.

Як передає Українська правда з посиланням на прес-службу УМВС України в Черкаській області, 26 вересня о 3-й годині ночі до міськвідділу надійшло повідомлення про те, що в міську лікарню з проникаючим ножовим пораненням в ділянку серця доставлений ізраїльтянин, 1990 року народження. Від отриманого поранення чоловік помер.

Попередньо встановлено, що згаданий громадянин Ізраїлю дістав ножове поранення після конфлікту, що раптово виник з двома місцевими жителями.

Наразі обоє підозрюваних - жителі Умані, 1987 та 1978 року народження - затримані. У них вилучено одяг зі слідами крові.

Можлива причетність підозрюваних до скоєння злочину підтверджується також показами свідків. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

"Як пояснюють затримані, цієї ночі вони відпочивали в нічних закладах міста, де вживали спиртні напої. На вулиці Пушкіна також перебували громадяни Ізраїлю, з якими у них виник конфлікт, що переріс у бійку", - зазначається в повідомленні.

Головний рабин України Моше Реувен Асман повідомив, що також поранений брат убитого, передає Аssociated Press.

Проводиться дослідча перевірка.

Як повідомляв УНІАН, після сутички хасидів і місцевих мешканців Умані 10 вересня 2010 року, 10 паломників було депортовано.

Тоді заступник глави адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН заявила, що влада розглядає цей інцидент як непорозуміння побутового характеру.

 

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