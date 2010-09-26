До Одеси доставлено зі Львова частку Хреста Христового

До одеського храму Святого апостола Андрія Первозванного доставлено зі Львова частинку Хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами настоятеля храму отця Ігоря (ТАРАСА), «цю християнську реліквію свого часу передано в дар з Єрусалиму львівському храму Віри, Надії та Любові, де вона постійно зберігається. У одеському храмі святиня знаходитиметься до 3 жовтня».

Хрест Христовий покликаний, на переконання отця Ігоря, «примирити всіх Його учнів як в Одесі, так і по всій Україні, незалежно від того, до якої конфесії належить християнин». «Тому і прагнемо бути ближче до всіх, молімося за всіх жителів Одеси, за їхнє благополуччя, за мир з Богом», - додав священик.

“Під час перебування християнської святині в Свято-Андріївському храмі щодня будуть служитися літургії, ми молимося за людей, які страждають від духовних і фізичних недуг. Передбачені акафісти, помазання освяченим єлеєм, індивідуальні молитви і благословення”, – повідомив отець Ігор.

Цими днями до Одеси з`їжджаються прочани з інших міст, прихильники різних конфесій - католики, православні і протестанти. Оскільки у четвер, 30 жовтня, в храмі відбудеться міжконфесійне богослужіння перед святинею.

Отець Ігор вважає, що «це і є найбільше диво, яке творить частинка Хреста, - символу, що об`єднує всіх християн».