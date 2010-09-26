Азаров: торгуючи на базарах, ми економіку не піднімемо

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає недоцільним підвищувати максимальну межу річної виручки підприємців для роботи на єдиному податку, яка в проекті Податкового кодексу становить 300 тис грн.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1» в неділю.

«Може хотілось би комусь вищі планки, але ми ж не повинні забувати, що з кожного доходу має бути відрахування на користь пенсіонерів, інвалідів, лікарів, вчителів», - заявив М.АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що підприємець, який займається виробництвом, навряд чи зможе реалізувати продукції в рік більше, ніж на 300 тис. грн. Цей розмір виручки, підкреслив прем`єр-міністр, перевищується зазвичай при перепродажі товарів, переважно імпортного виробництва. Разом з цим, М.АЗАРОВ акцентував на тому, що в Україні необхідно стимулювати не торгівлю, а саме виробництво.

«На 300 тис. грн. треба провести на своєму подвір`ї товарів, якщо говорити про тих, хто продає продукт, виготовлений своєю працею. Наприклад, сам вирощує картоплю, моркву, інші овочі. А спробуйте виготовити на 300 тис. грн. такої продукції, і ви переконаєтеся, що це не так просто. Це неможливо. Тому йдеться про тих наших людей, які перекуповують у когось продукцію», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду підкреслив, що на сьогодні ринок України завантажений продукцією Китаю, Туреччини. Українці зайняті не виробництвом товарів, а їх перепродажем.

«Це означає, що наші люди не мають своїх робочих місць. Вони позбавлені перспективи, вони можуть тільки перепродувати чиюсь продукцію. Що Україна від цього виграє? Вона прирікає себе на економічну і технологічну відсталість», - переконаний М.АЗАРОВ.

Він підкреслив необхідність створювати умови для розвитку вітчизняної легкої промисловості.

«Ми говоримо нашим людям – друзі, досить тільки перепродувати... секонд-хенд, або ще щось. Давайте, ми готові вам створити умови, дати дешеві кредити, звільнити від сплати податків, але створюйте, нарешті, свою легку промисловість, своє виробництво товарів народного споживання», - заявив М.АЗАРОВ.

"Торгуючи на базарах, ми економіку не піднімемо", - підкреслив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, президент Українського Союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ заявив 24 вересня про намір наполягати на внесенні змін до внесеного у ВР проекту Податкового кодексу. Зокрема, на його думку, занижений граничний рівень доходів або прибутку для підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування, що в запропонованому варіанті документа складає 300 тис. грн. на рік. «Межа в 300 тис. грн явно занижена, особливо з урахуванням інфляції», - підкреслив А.КІНАХ.

Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів.