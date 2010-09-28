У Києві підпалили автомобіль адвоката Мельниченка

Адвокат майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ заявив про навмисний підпал свого автомобіля.

Як повідомляє газета «Сегодня», у суботу в Києві близько 13.00 біля житлового будинку по вулиці Героїв Дніпра загорівся автомобіль УАЗ «Патріот», що належить П.СИЧОВУ.

Сам адвокат заявив, що машина загорілася у результаті навмисного підпалу, і перехожі бачили невідомого чоловіка, який швидко залишив місце події. «Від вогню постраждав моторний відсік, на місце події приїхав наряд міліції, співробітники оглянули пошкодження і поїхали», – сказав П.СИЧОВ. На запитання, чи підозрює адвокат когось, відповісти йому було важко, проте він сказав, що загрози на його адресу надходили і раніше.

При цьому М.МЕЛЬНИЧЕНКО не виключає, що таким чином – через адвоката – недруги попереджають його, щоб «не дуже багато говорив».

«Я погодився виступити у суді у справі ПУКАЧА як свідок, – нагадав він, – і для декого цей виступ дуже небажаний. Тому зараз можуть залякувати і мого адвоката, і мене».

Прес-офіцер Оболонського райвідділу Києва Вікторія БІЛОЗЕРЦЕВА підтвердила «Сегодня», що такий факт дійсно мав місце: «Зараз пожежники проводять експертизу, за її результатами вирішимо, чи порушуватимемо кримінальну справу». Вона також підтвердила, що очевидці помітили підозрілу людину, яка залишила місце події.

Газета також нагадала, що М.МЕЛЬНИЧЕНКА і П.СИЧОВА охороняють співробітники підрозділу «Альфа» Служби безпеки України.