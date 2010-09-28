До кінця тижня погода різко зіпсується

Укргідрометцентр попереджує про ускладнення погодних умов в Україні протягом 30 вересня – 3 жовтня 2010 р.

Як повідомив УНІАН начальник УкрГМЦ Микола КУЛЬБІДА, протягом 30 вересня - 1 жовтня у зв`язку з переміщенням на територію України циклону з Балкан очікується ускладнення погодних умов: пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом, у південній частині, східних, більшості центральних областей сильні дощі з грозами. Очікується посиленням швидкості вітру до 17-22 м/с, в Криму та Приазов`ї - подекуди до 25-30 м/с.

2-3 жовтня - припинення опадів; зниження нічної температури до заморозків на поверхні грунту: 2 жовтня у північній та західній частині, 3 жовтня в Україні, крім півдня, (у північних областях місцями і в повітрі) – заморозки 0-3°.