Ювелір привласнив 2,4 кг золота

Співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України у Вінницькій області викрили менеджера-ювеліра з реалізації дорогоцінних ювелірних виробів, який привласнив золоті прикраси загальною вагою 2 кг 439 г.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Протягом грудня 2009 року – лютого 2010 року чоловік отримував ювелірні вироби, які мав передати для реалізації приватним підприємцям, що займаються продажем дорогоцінних металів на території Вінницької та інших областей України.

Під час перевірки було встановлено, що зазначена продукція не була передана для реалізації жодному з приватних підприємців, натомість чоловік повирізав місця з пробою виробу, а решту металу привласнив.

Підозрюваний виготовляв ексклюзивні ювелірні вироби, і підприємство, де він працював, замовило в нього 20 жіночих браслетів. Після виготовлення прикраси були здані на склад підприємства та, пролежавши там кілька днів, почали темніти, а незмінними залишались лише ті місця, на яких була вказана 585-та проба.

При перевірці браслетів у Державній пробірній палаті України було встановлено, що в цих ювелірних виробах золото відсутнє. Золотими виявились лише місця, на яких стоїть проба. Пізніше було з’ясовано, що ці місця були вирізані з тих виробів, які були надані чоловіку для реалізації.

Таким чином, шахрай завдав підприємству збитків на понад 631 тис. грн.

Підозрюваний затриманий, відносно нього порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).