Іран заявляє про початок експорту бензину

Іран заявляє про те, що вперше розпочав експорт бензину, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство SHANA та директора департаменту з міжнародних питань Іранської національної нафтової компанії (ІННК) Алі Асгара Арши.

У середині липня міністр нафти Ірану Сайєд Масуд Мірказемі заявив, що Іран планує ввести в дію до кінця 2010 року кілька нафтопереробних заводів (НПЗ) і протягом двох-трьох років стати одним з найбільших експортерів бензину в регіоні і в світі. За його словами, Іран має багато нафтоперегонних заводів, і їх кількість продовжує зростати. Наразі влада Ірану не використовує ці нафтоперегонні заводи, прагнучи уникнути проблем, пов`язаних із збільшенням об`єму виробництва. На початку вересня Мірказемі заявив, що об`єми виробництва бензину на іранських НПЗ збільшилися до 66,5 мільйонів літрів за день, що покриває потреби країни в цьому виді палива.

"Іран експортував першу партію бензину. З урахуванням роботи деяких НПЗ об`єми виробництва бензину дозволили Ірану досягти рівня самодостатності в цій галузі. Незабаром здійснюватиметься нові експортні поставки бензину", - наводить агентство слова Арши.

При цьому він не уточнив кількість бензину, відправленого на експорт, а також покупця іранських нафтопродуктів.