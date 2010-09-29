НБУ прогнозує відкриття філіалів іноземних банків

Національний банк України прогнозує відкриття філіалів іноземних банків в Україні після проведення регуляторної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ в інтерв`ю журналістам у вівторок після засідання Комітету з економічних реформ, темою якого було спрощення системи державного регулювання у сфері реальної економіки.

“Я думаю, що коли пройдуть ці регуляторні події, тоді філіали почнуть відкриватися в Україні”, - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Довідка УНІАН. Порядок відкриття філіалів іноземних банків передбачений статтею 24 Закону України «Про банки і банківську діяльність». В ній зазначається, що мінімальний розмір приписного капіталу філіалу на момент його акредитації має бути не менш як 10 млн. євро.

У серпні 2009 року НБУ затвердив порядок акредитації представництв і філіалів іноземних банків в Україні. Однією з умов відкриття філіалу в Україні є відсутність фінансових або правових проблем у іноземного банку. Це має бути підтверджено наданою іноземним банком фінансовою звітністю за три останні роки, яка повинна бути підтверджена незалежним аудитором, і інформацією органу банківського нагляду держави, в якій зареєстровано іноземний банк, наданою на підставі укладеної між Національним банком і цим органом банківського нагляду угоди про взаємодію у сфері банківського нагляду, гармонізації їх принципів і умов.

Для акредитації філіалу іноземний банк має надати в Нацбанк письмове зобов`язання про безумовне виконання ним зобов`язань, які виникають у зв`язку з діяльністю його філіалу на території України.

На сьогодні ще жоден іноземний банк не відкрив свій філіал в Україні.