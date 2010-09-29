Колишнього головбуха Нафтогазу екстрадують із Росії в Україну

Кіровський районний суд Волгограда (Росія) своєю ухвалою задовольнив клопотання прокуратури Волгоградської області про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту і екстрадиції в Україну колишнього головного бухгалтера НАК «Нафтогаз України» Марії КУШНІР.

Про це сказано в повідомленні прокуратури Волгоградської області, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, громадянку України М.КУШНІР було затримано у вересні 2010 року співробітниками Управління ФСБ Росії по Волгоградській області на території Кіровського району Волгограда.

Як випливає з матеріалів, представлених правоохоронними органами України, М.КУШНІР була виконуючою обов`язки директора департаменту бухгалтерського обліку і звітності – головного бухгалтера НАК «Нафтогаз України».

«З використанням свого службового становища в інтересах третіх осіб вона підписала бухгалтерську документацію про оприбутковування належного «РосУкрЕнерго» газу обсягом 11 млрд. куб. м на суму 1,7 млрд. дол. Тим часом, згідно з даними «Нафтогазу України», документи, що послужили підставою для оприбутковування цієї партії газу, посадовцями компанії не оформлялися і не підписувалися», – сказано в повідомленні прокуратури.

Рішенням Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 року українська компанія повинна повернути швейцарському трейдеру вилучені 11 млрд. куб. м газу і передати як неустойку ще 1,1 млрд. куб. м газу.

М.КУШНІР в Україні заочно пред`явлено звинувачення за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Також у повідомленні зазначається, що наразі М.КУШНІР перебуває в Слідчому ізоляторі №1 Волгограда і незабаром буде екстрадована на територію України.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії RosUkrEnergo (Швейцарія) 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту. Крім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» заплатити RosUkrEnergo 197 млн. дол. за порушення контракту.

На початку червня СБУ порушила справу за фактом завдання збитків державі Україна у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У цій справі звинувачення були пред`явлені колишньому першому заступнику голови НАК “Нафтогаз України” Ігорю ДІДЕНКУ, екс-керівнику Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.

8 вересня ц.р. колишній перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ як свідок побував на допиті в СБУ у зв`язку із справою компанії RosUkrEnergo.