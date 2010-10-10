Відтворюється Хортицький кінний полк армії УНР

У Запоріжжі відтворюють Хортицький кінний полк Запорізької дивізії УНР - підрозділи армії Української народної республіки, відоміший, як "Полк Чорних запорожців", який ввійшов в історію, як найбоєздатніша кавалерійська частина української армії, яка впродовж усієї Громадянської війни жодного разу не зазнала поразки.

Як повідомив УНІАН ініціатор створення полку і його командир - відомий запорізький бізнесмен і меценат Юрій РУЖИН, "мета відтворення Хортицького полку - зібрати і згуртувати людей, небайдужих до своєї історії, кінній справі і забезпечити їм підготовку, що відповідає тій, яку мали їх героїчні предки".

"Про полк Чорних запорожців, яких просто називали "чорношличниками", в радянський період незаслужено замовчували. А тим часом саме з ними пов`язана одна з найгероїчніших сторінок української історії початку ХХ століття. Хортицький кінний полк, який входив до складу Запорізької дивізії, був сформований під час Першої світової війни (1915 р.) і брав участь у битвах проти німецьких і австрійських військ. У період Громадянської війни, кінних запорожців, які боролися за справді українські інтереси, небезпідставно боялися і червоні, і білі, оскільки здебільшого вони були або природженими козаками-рубаками, або кавалеристами старої російської армії, яким протистояти в кінному строю було вкрай важко", - повідомив Ю.РУЖИН.

У свою чергу, генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим ОСТАПЕНКО повідомив УНІАН, що інформація про Хортицький полк зараз збирається за крихтами в різних письмових джерелах і музейних колекціях.

"Відомо, що на відміну від більшості українських кавалерійських частин, мав артилерійську батарею з декількох гармат. Воїни цього підрозділу носили вельми екстравагантну уніформу, що й дала назву "Полк чорних запорожців": чорні короткі жупани, чорні галіфе, смушкові шапки з довгими чорними шликами (хвостами). У Запорізькому обласному краєзнавчому музеї серед предметів, які колись належали цьому полку, зберігається унікальний експонат - "Печатка Хортицького кінного полку", - повідомив М.ОСТАПЕНКО.

Відтворений «Полк Чорних запорожців» буде представлений вже 10 жовтня на острові Хортиця, де відкриє всеукраїнський фестиваль "Покрова на Хортиці", проведення якого приурочене одразу двом подіям, важливим для історії України: святкуванню Дня українського козацтва і Свята Покрови Божої Матері - святій, яка була покровителькою козаків.