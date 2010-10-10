За вимагання хабара затримано двох працівників податкової міліції

У Запорізькій області за вимагання 45 тис. грн. хабара затримано двох працівників податкової міліції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, податківці, використовуючи службове становище, вимагали від жителя Мелітополя 45 тисяч гривень. У таку суму зловмисники оцінили обрання запобіжного заходу, не пов’язаного з утриманням останнього під вартою, а також припинення подальшої перевірки у справі.

Хабарників було затримано у їхньому службовому кабінеті під час отримання першої третини названої суми – 15 тисяч гривень. Ще 30 тисяч вони наказали передати через адвоката, який здійснював захист у справі.

Проти хабарників прокуратурою області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 (отримання хабара) Кримінального Кодексу України.