Міністр оборони наказав щороку проводити конкурс української мови

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ наказав щорічно проводити у Збройних силах конкурс на краще знання української мови.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міноборони, про це йдеться у наказі керівника оборонного відомства від 5 жовтня, яким затверджено Положення про проведення щорічного конкурсу на краще знання української мови серед курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв.

Наказ підписано з метою виховання шанобливого ставлення до мови, культури і традицій українського народу, наголошують в Міноборони.

Як визначено у документі, конкурс проводиться щорічно в період з 9 листопада (Дня української писемності та мови) поточного року до 20 травня наступного року. Він складається з двох етапів: перший – у вищих навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та у військових ліцеях; другий (фінальний) – в Центральному будинку офіцерів Збройних сил України (Київ) серед переможців першого етапу конкурсу.

Нагородження переможців конкурсу здійснюється за рахунок фонду Ліги українських меценатів відповідно зі встановленою нею квотою, повідомили у Міноборони.