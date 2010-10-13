Стан потерпілих в автокатастрофі у Марганці - стабільно важкий

Всіх постраждалих в автокатастрофі у Марганці доставлено до Дніпропетровська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр ВІЛКУЛ.

За його словами, трьох постраждалих було доставлено нинішньої ночі з Марганця до Дніпропетровська.

Всі десятеро постраждалих перебувають у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечнікова. Їх стан стабільно важкий, поінформував губернатор.

О.ВІЛКУЛ також повідомив, що похорони жертв трагедії розпочнуться завтра. О.ВІЛКУЛ також зазначив, що сьогодні розпочнуться виплати родичам загиблих на поховання. За словами голови ОДА, «Укрзалізниця» виділила сім’ям загиблих та постраждалих 500 тис. грн. Крім того, 200 тис. грн.. виділено з обласного бюджету Дніпропетровщини.

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 жовтня в Марганці на залізничному переїзді пасажирський автобус "Еталон" зіткнувся с локомотивом. За попередніми даними, автобус виїхав на заборонений сигнал світлофору. Загинули 43 особи, в тому числі троє дітей і водій автобуса.